A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI AREZZO

Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Arezzo, secondo il seguente programma:

-nelle due notti di lunedì 26 e martedì 27 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma;

-dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 gennaio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Valdarno;

in uscita per chi proviene da Roma Monte San Savino.