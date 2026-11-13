A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ANAGNI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ANAGNI
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Anagni, per consentire lavori di riqualifica delle pensiline di stazione e di pavimentazione, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 novembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Roma: Colleferro;
verso Napoli: Ferentino;
-nelle due notti di martedì 17 e mercoledì 18 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma e da Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Roma: Colleferro;
per chi proviene da Napoli: Ferentino:
-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma e da Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma: Colleferro;
in uscita per chi proviene da Napoli: Ferentino.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.