A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ANAGNI

Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, nelle tre notti di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Anagni, in entrata e in uscita, per consentire lavori di riqualifica delle pensiline della stazione, di pavimentazione e di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Colleferro o di Ferentino.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.