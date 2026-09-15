A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ANAGNI

Roma, 15 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Anagni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 settembre, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Ferentino;

in uscita per chi proviene da Roma: Colleferro;

-dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre, in entrata verso Napoli.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Ferentino.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.