A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ANAGNI

Roma, 11 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Anagni, con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 14 alle 2:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiusa in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Colleferro;

-dalle 1:00 alle 6:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiusa in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Ferentino;

in uscita per chi proviene da Roma: Colleferro.