A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ANAGNI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ANAGNI
Roma, 22 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Anagni, per consentire lavori di riqualifica delle pensiline di stazione, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiusa in entrata e in uscita;
-dalle 22:00 di sabato 24 alle 6:00 di domenica 25 ottobre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Roma e Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro o di Ferentino.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.