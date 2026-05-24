A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ANAGNI

Roma, 24 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia “Strada Comunale Cangiano”, “Strada Comunale Collacciano/Pantana” e “Strada Comunale Osteria della Fontana”, nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, sarà chiusa la stazione di Anagni, con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 2:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiusa in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Colleferro;

-dalle 1:00 alle 6:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiusa in entrata verso Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferentino.