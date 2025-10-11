A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE BARBERINO DI MUGELLO

Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiusa la stazione di Barberino, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 ottobre, sarà chiusa in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bologna.

In alternativa, utilizzare la stazione di Firenzuola, sulla A1 Direttissima;

-dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 ottobre, sarà chiusa in entrata verso Firenze.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Calenzano.