A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE SAN GIULIANO MILANESE, MELEGNANO, MELEGNANO SVINCOLO E IMMISSIONE A58 TEEM
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE SAN GIULIANO MILANESE, MELEGNANO, MELEGNANO SVINCOLO E IMMISSIONE A58 TEEM
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 26 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 27 OTTOBRE
-sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano, entrare allo svincolo SS9 via Emilia o Poasco o San Donato, sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5);
in uscita per chi proviene da Bologna: Melegnano Binasco, sulla stessa A1.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 29 OTTOBRE
-sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Bologna.
In alternativa, entrare alla stazione di Lodi, sulla stessa A1, oppure entrare in A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano allo svincolo di Vizzolo Predabissi e immettersi in A1 verso Bologna;
-sarà chiusa la stazione di Melegnano, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, anticipare l’uscita a San Giuliano oppure proseguire in A1 verso Bologna e uscire a Lodi;
-sarà chiuso lo svincolo di Melegnano svincolo, in entrata verso Bologna.
In alternativa, entrare alla stazione di Lodi.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 30 ALLE 5:00 DI SABATO 31 OTTOBRE
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Melegnano, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP40 e SS9 via Emilia e entrare in A58 TEEM alla stazione di Vizzolo Predabissi.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Lodi e rientrare dalla stessa stazione in direzione Milano, per poi entrare in A58 TEEM.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.