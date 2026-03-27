A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE SAN GIULIANO MILANESE, LODI E CASALPUSTERLENGO

Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 30 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 31 MARZO

-sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di uscire a Melegnano, sulla stessa A1, o agli svincoli San Donato, Poasco o via Emilia, sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5);

-sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

verso Milano: Melegnano, sulla stessa A1;

verso Bologna: Casalpusterlengo, sulla stessa A1;

verso la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano: Vizzolo Predabissi, sulla A58 TEEM.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 31 MARZO ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 1 APRILE

-sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di uscire a Melegnano Binasco o a San Donato;

-sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata e in uscita, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Basso Lodigiano o di Lodi.