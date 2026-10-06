A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE SAN GIULIANO MILANESE E LODI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE SAN GIULIANO MILANESE E LODI
Roma, 6 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia:
in entrata verso Milano: via Emilia/Poasco/San Donato sull’R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto;
in uscita per chi proviene da Bologna: anticipare l’uscita a Melegnano/Binasco sulla stessa A1 o proseguire in A1 verso Milano, immettersi sull’R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto verso Piazzale Corvetto e uscire a via Emilia/Poasco/San Donato;
-sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Melegnano;
verso Bologna: Casalpusterlengo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.