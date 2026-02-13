A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE REGGIO EMILIA-ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO-MODENA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto Reggio Emilia-allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Bologna.

L’area di servizio “Calvetro ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord;

verso la A22, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A22 a Campogalliano;

-dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 febbraio, sarà chiuso il tratto allacciamento A22 Brennero-Modena-Reggio Emilia, verso Milano.

Di conseguenza, sarà chiuso, per chi proviene dalla A22 Brennero-Modena, il ramo di immissione sulla A1 verso Milano.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Campogalliano, percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma ed entrare in A1 a Reggio Emilia.