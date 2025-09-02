A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE RAMO DI IMMISSIONE SULLA R49 COMPLANARE DI PIACENZA.

R49 COMPLANARE DI PIACENZA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA DI PIACENZA SUD

Roma, 2 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla R49 Complanare di Piacenza, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di giovedì 4 e venerdì 5 settembre, con orario 21:00-5:00, saranno adottai i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla R49 Complanare di Piacenza.

Si consigliano i seguenti percorsi alternativi.

Da Bologna verso Piacenza sud: per i veicoli leggeri, uscire dalla stazione di Basso Lodigiano;

per i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, uscire dalla stazione di Fiorenzuola e percorrere la viabilità ordinaria lungo la SS9 Via Emilia;

Da Bologna verso Torino: per i veicoli leggeri, uscire dalla stazione di Basso Lodigiano, rientrare dalla medesima stazione verso Bologna e seguire le indicazioni per la A21 Torino-Brescia.

Per i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, uscire dalla stazione di Fiorenzuola e percorrere la SS9 Via Emilia in direzione di Piacenza ed entrare a Piacenza ovest sulla A21; in alternativa uscire e rientrare dalla stazione di Basso Lodigiano, per immettersi sulla A21 dalla R49 Complanare di Piacenza;

Da Bologna verso Brescia: per tutti i veicoli, seguire le indicazioni per Fiorenzuola e per la D21 Diramazione di Fiorenzuola;

-sarà chiusa la stazione di Piacenza Sud, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa, si consiglia di entrare alle stazioni di Fiorenzuola, sulla stessa A1, o Piacenza Ovest, sulla A21 Torino-Brescia.

-sarà chiuso sulla A21 Torino-Brescia, per chi proviene da Brescia, il ramo di immissione sulla R49 Complanare di Piacenza verso Milano.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla A21 verso Torino, uscire e rientrare dalla stazione di Piacenza ovest, in direzione di Brescia ed immettersi sulla A1 Milano-Napoli verso Milano.