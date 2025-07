A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE RAMO DI IMMISSIONE SULLA R49 COMPLANARE DI PIACENZA

R49 COMPLANARE DI PIACENZA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PIACENZA SUD

Roma, 28 luglio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla R49 Complanare di Piacenza, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, saranno adottai i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 29 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 30 LUGLIO

Sulla A1 Milano-Napoli

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla R49 Complanare di Piacenza.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla A1, verso Milano, uscire e rientrare dalla stazione di Basso Lodigiano, verso Bologna, e interconnettersi con la R49.

Sulla R49 Complanare di Piacenza

-sarà chiusa la stazione di Piacenza Sud, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa, si consiglia di entrare alle stazioni di Fiorenzuola e Basso Lodigiano, sulla stessa A1, o Piacenza Ovest, sulla A21 Torino-Brescia.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 30 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 31 LUGLIO

Sulla A1 Milano-Napoli

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla R49 Complanare di Piacenza.

In alternativa, si consiglia:

-per i soli veicoli leggeri: uscire anticipatamente alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la SS9 via Emilia, la SS10 Padana Inferiore e entrare in A21 Torino-Brescia dalla stazione di Piacenza Ovest;

-per i veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate: proseguire sulla A1 e uscire e rientrare dalla stazione di Fiorenzuola, verso Milano, e interconnettersi con la R49.