A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE RAMI IMMISSIONE A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO

Roma, 7 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, nelle quattro notti di martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 marzo, con orario 22:00-5:00, saranno chiusi, per chi proviene da Milano e da Bologna, i Rami di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate (TEEM).

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita a Melegnano, percorrere la viabilità ordinaria: SP40 verso Melegnano e SS9 via Emilia in direzione Lodi ed entrare in A58 alla stazione di Vizzolo Predabissi.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire alla stazione di Lodi, percorrere la viabilità ordinaria: SP235 verso Lodi, SS9 via Emilia in direzione Melegnano ed entrare in A58 alla stazione di Vizzolo Predabissi;

per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita a Lodi, percorrere la viabilità ordinaria: SP235 verso Lodi, SS9 via Emilia in direzione Melegnano ed entrare in A58 alla stazione di Vizzolo Predabissi.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Melegnano/ Binasco, percorrere la viabilità ordinaria: SP40 verso, SS9 via Emilia in direzione Lodi ed entrare in A58 alla stazione di Vizzolo Predabissi.