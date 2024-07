A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE NAPOLI CENTRO DIREZIONALE

Roma, 16 luglio 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso lo svincolo di Napoli Centro Direzionale, secondo il seguente programma:

-nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 luglio, con orario 22:00-6:00: in uscita per chi proviene da Roma ed è diretto verso la SS162 Dir. In alternativa, seguire le indicazioni per Tangenziale di Napoli, uscire a Corso Malta e proseguire in direzione SS162 Dir/Napoli Centro Direzionale;

-nelle due notti di lunedì 22 e martedì 23 luglio, con orario 22:00-6:00: in uscita per chi proviene da Napoli ed è diretto verso la SS162 Dir. In alternativa, percorrere via Argine e seguire le indicazioni per SS162 Dir.