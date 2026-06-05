A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE MELEGNANO, SAN GIULIANO MILANESE E IMMISSIONE SUL RACCORDO PIAZZALE CORVETTO/A1 (R5)
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE MELEGNANO, SAN GIULIANO MILANESE E IMMISSIONE SUL RACCORDO PIAZZALE CORVETTO/A1 (R5)
Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 8 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 9 GIUGNO
-sarà chiusa l’uscita di Melegnano, per chi proviene da Milano.
In alternativa, si consiglia di uscire a San Giuliano o a Lodi.
NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 11 E VENERDI’ 12 GIUGNO, CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Melegnano o San Donato;
in uscita per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita a Melegnano/Binasco, oppure proseguire sulla A1 verso Milano, immettersi sulla A51 Tangenziale est, uscire a Paullo e rientrare allo stesso svincolo verso Bologna, per poi uscire a San Giuliano;
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5), verso Milano Piazzale Corvetto.
In alternativa si consiglia:
verso Milano Piazzale Corvetto, chi proviene da Bologna, dovrà proseguire obbligatoriamente sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6) e uscire a Milano Piazzale Corvetto;
verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, chi proviene da Bologna dovrà proseguire obbligatoriamente sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6), uscire allo svincolo 3 della A51, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare sulla A51 Tangenziale est verso Bologna, immettersi sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5) attraverso il nodo San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.