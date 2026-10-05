A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE MELEGNANO, LODI, BINASCO E AREA DI SERVIZIO SAN ZENONE OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE MELEGNANO, LODI, BINASCO E AREA DI SERVIZIO SAN ZENONE OVEST
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 6 alle 5:00 di mercoledì 7 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa l’entrata di Melegnano, verso Milano.
In alternativa, entrare a San Giuliano Milanese, sulla stessa A1 o a via Emilia/Poasco/San Donato, sull’R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto;
-sarà chiusa l’entrata di Lodi, in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia:
verso Milano: Melegnano;
verso Bologna: Casalpusterlengo.
Si precisa che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata, in modo da garantire sempre l’entrata alternativa;
-sarà chiusa l’uscita di Melegnano, per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita a Lodi, oppure proseguire in A1 verso Milano e uscire a San Giuliano Milanese;
-sarà chiusa l’uscita di Binasco, per chi proviene da Bologna.
In alternativa, anticipare l’uscita a Lodi, oppure proseguire in A1 verso Milano e uscire a San Giuliano Milanese;
-sarà chiusa l’uscita di Lodi, per chi proviene da Milano. In alternativa, anticipare l’uscita a Melegnano, oppure proseguire in A1 verso Bologna e uscire a Casalpusterlengo.
Inoltre, dalle 22:00 di martedì 6 alle 5:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “San Zenone ovest”, situata nel tratto compreso tra Milano sud e Lodi, verso Bologna.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.