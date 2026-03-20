A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE MELEGNANO E BINASCO

Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 24 MARZO

-chiusura di Melegnano, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione e il transito di trasporti eccezionali.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giuliano Milanese o di Binasco o la stazione di Lodi;

-chiusura di Binasco, in entrata verso Bologna, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Lodi.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 25 MARZO

-chiusura di Melegnano, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Binasco, San Giuliano Milanese o la stazione di Lodi.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 26 MARZO

-chiusura di Melegnano, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Milano, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giuliano Milanese o di Binasco o la stazione di Lodi.