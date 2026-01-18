A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE MELEGNANO E BINASCO
Roma, 18 gennaio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa l’entrata di Melegnano, verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare a San Giuliano;
-sarà chiusa l’uscita di Binasco, per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire a Melegnano o a Sn Giuliano.