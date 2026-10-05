A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRATTI CAIANELLO-CAPUA, SANTA MARIA CAPUA VETERE-CAPUA E SANTA MARIA CAPUA VETERE-CASERTA NORD

Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 ottobre e dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Caianello e Capua, verso Napoli.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Teano ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Caianello, seguire le indicazioni per Vairano Scalo, immettersi sulla SS6 Casilina verso Napoli, fino al bivio di Pastorano e rientrare in A1 alla stazione di Capua, verso Napoli;

-dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 ottobre e dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Capua e Caianello, verso Roma.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Teano est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capua, percorrere la SS6 Casilina verso Roma e rientrare in A1 alla stazione di Caianello;

-dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Santa Maria Capua Vetere e Capua, verso Roma.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Santa Maria Capua Vetere, seguire le indicazioni per Sant’Angelo in Formis SP4, immettersi sulla SP333 verso la SS7 Appia e rientrare in A1 alla stazione di Capua:

-dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, verso Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capua, percorrere la SS7 Nazionale Appia verso Napoli e rientrare in A1 alla stazione di Santa Maria Capua Vetere;

-dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta nord, verso Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Santa Maria Capua Vetere, percorrere la SS700 verso Casagiove e rientrare in A1 a Caserta nord;

– dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Caserta nord e Santa Maria Capua Vetere, verso Roma.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Caserta nord, seguire le indicazioni per la SS700 e rientrare in A1 alla stazione di Santa Maria Capua Vetere.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.