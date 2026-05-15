A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SUPERSTRADA POMIGLIANO-VILLA LITERNO. RAMO ALLACCIAMENTO SUPERSTRADA POMIGLIANO-VILLA LITERNO/A1: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SUPERSTRADA POMIGLIANO-VILLA LITERNO. RAMO ALLACCIAMENTO SUPERSTRADA POMIGLIANO-VILLA LITERNO/A1: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1
Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e Ramo allacciamento Superstrada Pomigliano-Villa Literno/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 18 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 19 MAGGIO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla Superstrada Pomigliano-Villa Literno.
In alternativa, uscire a Caserta Centro e seguire le indicazioni per SP335 in direzione Villa Literno.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 19 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 20 MAGGIO
Sulla A1 Milano-Napoli;
-sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla Superstrada Pomigliano-Villa Literno.
In alternativa, uscire a Caserta Centro e seguire le indicazioni per SP335 in direzione Villa Literno.
Sul Ramo di allacciamento Superstrada Pomigliano-Villa Literno/A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa, per chi proviene da Villa Literno e da Pomigliano, l’immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli. In alternativa, entrare allo svincolo di Acerra Afragola.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 20 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 21 MAGGIO
Sul Ramo di allacciamento Superstrada Pomigliano-Villa Literno/A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa, per chi proviene da Villa Literno e da Pomigliano, l’immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli. In alternativa, entrare allo svincolo di Acerra Afragola.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 21 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 22 MAGGIO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla Superstrada Pomigliano-Villa Literno.
In alternativa, uscire a Caserta Centro e seguire le indicazioni per SP335 in direzione Villa Literno.
Sul Ramo di allacciamento Superstrada Pomigliano-Villa Literno/A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa, per chi proviene da Villa Literno e da Pomigliano, l’immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli. In alternativa, entrare allo svincolo di Acerra Afragola.