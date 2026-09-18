A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA SP1
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA SP1
Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla SP1, verso Casoria, nei seguenti giorni e orari:
-nelle quattro notti di lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, con orario 22:00-6:00;
-nelle quattro notti di lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, con orario 22:00-6:00.
In alternativa, uscire ad Acerra Afragola e seguire le indicazioni per Casoria.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.