A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA SP1

Roma, 23 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino del muro di svincolo, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il ramo di immissione sulla SP1 verso la SS7 bis Avellino-Volla, nei seguenti giorni e orari: -nelle tre notti di lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 maggio, con orario 22:00-6:00;

-nelle quattro notti di martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 giugno, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, uscire ad Afragola-Casoria e immettersi sulla SP1 seguendo le indicazioni per Autostrade/Tangenziale, dove poi sarà possibile effettuare l’inversione di marcia, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Volla.