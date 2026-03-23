A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA SP1
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA SP1
Roma, 23 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere, nelle tre notti di mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla SP1 verso la SS7 Appia, direzione Avellino/Volla.
In alternativa, immettersi sulla SP1 verso Casoria e, alla rotonda, invertire il senso di marcia, per riprendere il proprio itinerario in direzione Avellino/Volla.