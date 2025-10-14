A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD

Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il ramo di immissione sulla D19 Diramazione Roma sud, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 ottobre;

-dalle 23:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 ottobre.

In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per Roma est e successivamente per il G.R.A., dal quale sarà possibile immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud.