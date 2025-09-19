A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD
Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il ramo di immissione sulla D19 Diramazione Roma sud, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 settembre;
-dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 settembre.
In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per Roma est/G.R.A., per poi raggiungere la Diramazione Roma sud.