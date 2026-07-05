A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD

Roma, 5 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di immissione sulla D19 Diramazione Roma sud, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per Roma est e successivamente per il G.R.A., dal quale sarà possibile immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud.