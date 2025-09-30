A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD

Roma, 30 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione sottovia autostradale, nelle due notti di martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso per chi proviene da Napoli lo svincolo di immissione sulla D19 Diramazione di Roma sud verso Roma/GRA (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valmontone, percorrere la SS6 Via Casilina in direzione Roma ed immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud dalla stazione di San Cesareo.