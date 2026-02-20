A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA SUD E STAZIONE DI FIDENZA

Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE TRE NOTTI DI LUNEDI’ 23, MARTEDI’ 24 E MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia e verso la stazione di Piacenza sud.

Contestualmente sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita.

Si consigliano i seguenti percorsi alternativi, in considerazione della chiusura, in viabilità ordinaria del collegamento tra Fiorenzuola e Piacenza, sul ponte “sul fiume Nure”, sulla SS9 via Emilia, per lavori di competenza Anas:

verso Piacenza: proseguire in direzione Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 della A1 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Torino e uscire alla stazione di Piacenza ovest;

verso A21 Torino o Brescia: proseguire in direzione Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 della A1 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino o Brescia;

per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud -verso Milano: i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare in A21 verso Brescia alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 in direzione Milano.

In ulteriore alternativa, entrare in A1 in direzione Milano alla stazione di Basso Lodigiano.

I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare in A21 a Piacenza ovest verso Brescia e immettersi in A1 in direzione Milano. Non sarà possibile entrare a Basso Lodigiano, in considerazione del divieto di transito per veicoli pesanti sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio;

verso Bologna: entrare in A21 a Piacenza ovest verso Brescia e immettersi in A1 in direzione Milano.

Si ricorda che non è possibile raggiungere la stazione di Fiorenzuola attraverso la viabilità ordinaria, in considerazione del divieto di transito, sul ponte “sul fiume Nure”, sulla SS9 via Emilia per lavori di competenza Anas:

per la chiusura dell’uscita di Piacenza sud: -per chi proviene da Milano: i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Basso Lodigiano.

In ulteriore alternativa, potranno immettersi in A21 verso Torino e uscire a Piacenza ovest. I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare in A21 verso Torino e uscire a Piacenza ovest.

Non sarà possibile uscire a Basso Lodigiano, in considerazione del divieto di transito per i veicoli pesanti sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio;

per chi proviene da Bologna: proseguire in direzione Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 della A1 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Torino e uscire alla stazione di Piacenza ovest,

Non sarà possibile raggiungere Piacenza anticipando l’uscita a Fiorenzuola, in considerazione del divieto di transito, sulla SS9 via Emilia, sul ponte “sul fiume Nure”, per lavori di competenza Anas.

NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 26 E VENERDI’ 27 FEBBRAIO, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Milano: Fiorenzuola;

in entrata verso Bologna: Parma, sulla stessa A1; in ulteriore alternativa, entrare alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia ed immettersi in A1 verso Bologna;

in uscita per chi proviene da Milano: anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola; in ulteriore alternativa, proseguire verso Bologna e uscire a Parma oppure immettersi in A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest; -in uscita per chi proviene da Bologna: anticipare l’uscita alla stazione di Parma; in ulteriore alternativa, proseguire verso Milano e uscire a Fidenza oppure immettersi in A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest.