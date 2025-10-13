A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA (R49)

Roma, 13 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza (R49), verso la stazione di Piacenza sud e verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

Da Milano verso Brescia e Torino:

i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate, dovranno uscire alla stazione di Basso Lodigiano, al km 49+800, percorrere la SS9 via Emilia e la SP10 verso Castel San Giovanni, per immettersi sulla A21 attraverso la stazione di Piacenza ovest. In ulteriore alternativa, potranno proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Fiorenzuola, al km 74+000 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi immettersi sulla A21 verso Torino o Brescia;

per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Po, non è possibile uscire a Basso Lodigiano. Di conseguenza, dovranno proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Fiorenzuola, al km 74+100 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi immettersi sulla A21 verso Torino o Brescia.

Da Milano verso Piacenza sud:

i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate, dovranno uscire alla stazione di Basso Lodigiano, al km 49+800 e percorrere la SS9 via Emilia verso Piacenza. In ulteriore alternativa, potranno proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Fiorenzuola, al km 74+000 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi uscire a Piacenza sud;

per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Po, non è possibile uscire a Basso Lodigiano. Di conseguenza,dovranno proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Fiorenzuola, al km 74+100 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi uscire a Piacenza sud.

Si precisa che saranno contestualmente chiusi i Ramo che alla A21 Torino-Piacenza-Brescia immettono sulla Complanare di Piacenza (R49), per chi proviene da Torino o da Brescia ed è diretto verso Bologna.

In alternativa, si consiglia:

verso Piacenza: uscire alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21;

verso Bologna: uscire alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21, percorrere la SS10 verso Piacenza ed entrare in A1 a Piacenza sud, in direzione di Bologna.