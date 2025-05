A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA (R49)

Roma, 2 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle cinque notti di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza (R49), verso la stazione di Piacenza sud e verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia.

Contestualmente, sarà chiusa l’uscita della stazione di Piacenza sud, per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto:

da Bologna verso Piacenza, uscire alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000 della A1 e immettersi sulla SP462 R verso Fiorenzuola e poi sulla SS9 in direzione di Piacenza;

da Bologna verso Torino/Brescia, uscire alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000 della A1, immettersi sulla SP462 R verso Fiorenzuola e sulla SS9 in direzione di Piacenza ed entrare sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest, verso Torino o in direzione di Brescia.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi in A21 verso Torino o Brescia.

Chi da Bologna è diretto verso Brescia potrà anche entrare sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola in direzione di Brescia;

per la chiusura dell’uscita di Piacenza sud: Fiorenzuola, al km 74+000.