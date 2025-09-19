A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO VERSO AGRATE TEEM E USCITA STAZIONE DI LODI
Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-nelle due notti di lunedì 22 e martedì 23 settembre, CON ORARIO 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate TEEM.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Lodi, al km 22+300, percorrere la SS9 verso Milano ed entrare sulla A58 TEEM attraverso la stazione di Vizzolo Predabissi; in ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Binasco;
-dalle 21:00 di venerdì 26 alle 5:00 di sabato 27 settembre, sarà chiusa la stazione di Lodi, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire a Casalpusterlengo o agli svincoli di Melegnano/Binasco.