A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO VERSO LA A8 MILANO-VARESE

Roma, 19 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, con orario 21:00-5:00, saranno chiusi, per chi proviene da Milano e da Bologna, i Rami di immissione sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi proviene da Milano: uscire allo svincolo di San Giuliano, percorrere la SP164 e la SP412 ed entrare in A50 allo svincolo di Val Tidone;

per chi proviene da Bologna: uscire allo svincolo di Binasco, percorrere la SP40 e la SP412 ed entrare in A50 allo svincolo di Val Tidone.