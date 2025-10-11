A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A15 PARMA-LA SPEZIA

Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di pavimentazione, nelle due notti di martedì 14 e mercoledì 15 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia e il ramo di immissione sulla D16 (Raccordo A1-Sissa Trecasali), in direzione Sissa Trecasali.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Parma, al km 110+400, percorrere la viabilità ordinaria: SP343, SS9 Var, SS9 ed entrare in A15 alla stazione di Parma ovest, verso La Spezia o Sissa Trecasali;

in ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Fidenza, al km 90+400 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi verso La Spezia o Sissa Trecasali.