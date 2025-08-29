A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A11 FIRENZE-PISA NORD VERSO PISA

Roma, 29 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 1 e martedì 2 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso per chi proviene da Bologna e da Roma, il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 alla stazione di Prato est, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Pisa.