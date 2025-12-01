A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SS7 BIS NOLA-VILLA LITERNO VERSO VILLA LITERNO
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori esterni alla rete Aspi, di competenza Anas, nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla SS7 bis Nola-Villa Literno, verso Villa Literno.
In alternativa si consiglia di uscire a Caserta Centro, percorrere la SP335 dei Ponti della Valle e immettersi poi sulla SS7 bis, in direzione Villa Literno.