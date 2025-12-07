A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SS162 DIR VERSO NAPOLI CENTRO DIREZIONALE. RAMO ALLACCIAMENTO SS162 DIR/A1: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 VERSO ROMA
Roma, 7 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene dalla A3 Napoli-Pompei-Salerno, il Ramo di immissione sulla SS162 Dir, verso Napoli Centro Direzionale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo del Ramo D e seguire le indicazioni per la Tangenziale.
Sul Ramo di allacciamento SS162 Dir/A1 Milano-Napoli:
–sarà chiusa, per chi proviene da Napoli Centro Direzionale, l’immissione sulla A1 verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare a Corso Malta, sulla Tangenziale e seguire le indicazioni per A1 Milano-Napoli.