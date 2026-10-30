A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SP1 VERSO CASORIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SP1 VERSO CASORIA
Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di consolidamento della scarpata, nelle quattro notti di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di allacciamento sulla SP1, verso Casoria.
In alternativa si consiglia di uscire ad Acerra Afragola e seguire le indicazioni per Casoria.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.