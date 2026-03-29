A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SP1/CASORIA VERSO CASORIA E AREA DI SERVIZIO MASSERIA EST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SP1/CASORIA VERSO CASORIA E AREA DI SERVIZIO MASSERIA EST
Roma, 29 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla SP1/Casoria, verso Casoria.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo Centro Direzionale, seguendo le indicazioni per Pomigliano e successivamente per Cercola;
-sarà chiusa l’area di servizio “Masseria est”, situata nel tratto compreso tra compreso tra Napoli e l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, in direzione di Roma.