A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO. R28 COMPLANARE DI POASCO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLI VIA EMILIA E SAN DONATO

Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Poasco (R28), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 20 E MARTEDI’ 21 OTTOBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Milano Piazzale Corvetto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano Piazzale Corvetto, chi proviene da Bologna sarà obbligatoriamente deviato sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est di Milano (R6) e potrà uscire successivamente allo svincolo Milano Piazzale Corvetto;

verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, chi proviene da Bologna sarà obbligatoriamente deviato sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est di Milano (R6) e potrà uscire allo svincolo 3 della A51 Tangenziale est, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia e rientrare in A51 verso Bologna, per poi immettersi in A1 attraverso il nodo di San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.

Sulla Complanare di Poasco (R28):

-sarà chiuso lo svincolo Via Emilia, in entrata verso Milano Piazzale Corvetto.

In alternativa si consiglia:

verso A51 Tangenziale est, percorrere la SS9 via Emilia e via Rogoredo verso Milano ed entrare in A51 in direzione Usmate attraverso il nodo di San Donato;

verso Milano Piazzale Corvetto, percorrere la SS9 via Emilia verso Milano, alla rotatoria SS9/via Bonarelli/via Adenauer immettersi sulla terza uscita e proseguire sul Raccordo R05 Raccordo A1-Piazzale Corvetto;

-sarà chiuso lo svincolo San Donato, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, proseguire sulla SS9 verso Bologna ed entrare sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) attraverso lo svincolo San Donato, al km 1+100.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 22 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 23 OTTOBRE

Sulla Complanare di Poasco (R28):

-sarà chiuso lo svincolo Via Emilia, in entrata verso Milano Piazzale Corvetto.

In alternativa si consiglia:

verso A51 Tangenziale est, percorrere la SS9 via Emilia e via Rogoredo verso Milano ed entrare in A51 in direzione Usmate attraverso il nodo di San Donato;

verso Milano Piazzale Corvetto, percorrere la SS9 via Emilia verso Milano, alla rotatoria SS9/via Bonarelli/via Adenauer immettersi sulla terza uscita e proseguire sul Raccordo R05 Raccordo A1-Piazzale Corvetto;

-sarà chiuso lo svincolo San Donato, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, proseguire sulla SS9 verso Bologna ed entrare sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) attraverso lo svincolo San Donato, al km 1+100.