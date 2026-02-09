A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE R49 COMPLANARE SUD DI PIACENZA E STAZIONE DI FIORENZUOLA. D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA: CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA A1
Roma, 9 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla D21 Diramazione Fiorenzuola, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso Piacenza e la A21 Torino-Piacenza-Brescia.
In alternativa, proseguire verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 della A1 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi sulla Complanare di Piacenza sud.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 13 FEBBRAIO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia:
verso Milano: entrare alla stazione di Piacenza sud;
verso Bologna: Fidenza;
verso la A21: entrare alla stazione di Piacenza sud verso Milano e immettersi sulla A21.
Sul Ramo di allacciamento D21 Diramazione Fiorenzuola/A1:
-sarà chiusa, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, l’immissione sulla A1 verso Bologna.
In alternativa, proseguire sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino e immettersi in A1 verso Bologna dalla Complanare di Piacenza sud.