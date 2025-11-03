A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD

Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per chi proviene da Milano ed è diretto verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia e verso la stazione di Piacenza sud.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

Da Milano verso Piacenza sud:

per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate: anticipare l’uscita alla stazione di Basso Lodigiano, al km 49+700 della A1 e percorrere la SS9 via Emilia verso Piacenza.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 in direzione Bologna, uscire a Fiorenzuola, al km 74+000 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi uscire a Piacenza sud;

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: in considerazione della limitazione in in peso, sul ponte fiume Po, non è possibile uscire a Basso Lodigiano; pertanto, si dovrà proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Fiorenzuola, al km 74+000 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi uscire a Piacenza sud. Da Milano verso A21 Torino-Piacenza-Brescia:

per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate: anticipare l’uscita alla stazione di Basso Lodigiano, al km 49+700 della A1, percorrere la SS9 via Emilia verso Piacenza, la SS10 in direzione Castel San Giovanni ed entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 in direzione Bologna, uscire a Fiorenzuola, al km 74+000 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi immettersi in A21 verso Torino o Brescia;

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: in considerazione della limitazione, in peso, sul ponte fiume Po, non è possibile uscire a Basso Lodigiano; pertanto, si dovrà proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Fiorenzuola, al km 74+000 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi immettersi in A21 verso Torino o Brescia.

Contestualmente saranno chiusi, per chi percorre la A21 Torino-Piacenza-Brescia, i rami di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), da Torino e da Brescia, in direzione Piacenza sud/Bologna, di competenza ITP Ivrea Torino Piacenza e Autovia Padana.

In alternativa, si consiglia:

da Torino/Brescia verso Piacenza: uscire alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia;

da Torino/Brescia verso Bologna: uscire alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, percorrere la SS10 verso Piacenza ed entrare in A1 in direzione Bologna alla stazione di Piacenza sud.