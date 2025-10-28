A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD

Roma, 28 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per chi proviene da Milano ed è diretto verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia e verso la stazione di Piacenza sud, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre, con orario 21.00-5:00;

-dalle 23:00 di venerdì 31 ottobre alle 6:00 di sabato 1 novembre.

In alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Fiorenzuola, al km 74+000 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano.

In ulteriore alternativa, i soli veicoli leggeri potranno anticipare l’uscita alla stazione di Basso Lodigiano, al km 49+700 e percorrere la viabilità ordinaria fino a raggiungere la stazione di Piacenza ovest.

Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la A21 Torino-Piacenza-Brescia, il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso Piacenza sud/Bologna.

In alternativa, immettersi in A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Piacenza/Bologna.