A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA E STAZIONE DI FIORENZUOLA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA E STAZIONE DI FIORENZUOLA
Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla D21 Diramazione Fiorenzuola, verso la A4 Torino-Trieste.
In alternativa, proseguire in A1 verso Milano e immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Brescia;
-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Fidenza, sulla stessa A1 o di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.