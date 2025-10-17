A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD

D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 20 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 21 OTTOBRE

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il ramo di immissione sulla D19 Diramazione Roma sud, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per Roma est e successivamente per il G.R.A., dal quale sarà possibile immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 23 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 24 OTTOBRE

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il ramo di immissione sulla D19 Diramazione Roma sud, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per Roma est e successivamente per il G.R.A., dal quale sarà possibile immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud.

Sulla D19 Diramazione Roma sud:

-sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla Diramazione Roma sud, uscire alla stazione di San Cesareo, percorrere la SS6 Casilina verso Frosinone ed entrare sulla A1 alla stazione di Valmontone;

per i veicoli provenienti dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma), immettersi sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per la A1 Milano-Napoli, direzione di Napoli.