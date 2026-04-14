A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO ROMA
Roma, 14 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 aprile, per chi proviene da Napoli, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla D18 Diramazione Roma nord, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo verso Roma est, immettersi sul G.R.A., seguire le indicazioni per A1/Firenze e poi proseguire sulla D18 Diramazione Roma nord.