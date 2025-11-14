A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO ROMA. D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1

Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di manutenzione sottovia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, nelle tre notti di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 novembre, con orario 22:00-6:00 e dalle 22:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 novembre:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il ramo di immissione sulla D18 Diramazione Roma nord, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo verso Roma est, immettersi sul G.R.A. e poi proseguire sulla D18 Diramazione Roma nord.

Sulla D18 Diramazione Roma nord:

-sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.

In alternativa, seguire le indicazioni per A24 Roma-Teramo o D19 Diramazione Roma sud e immettersi sulla A1, in direzione di Firenze.

In ulteriore alternativa, percorrere la rampa che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Napoli, uscire a Guidonia Montecelio e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Firenze.