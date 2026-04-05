A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE COMPLANARE DI PIACENZA SUD R49

Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 aprile, con orario 21:00-5:00, sarò chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso la stazione di Piacenza sud e la A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Piacenza, anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la viabilità ordinaria: SP462 R verso Fiorenzuola e SS9 via Emilia, in direzione Piacenza.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna, per poi uscire a Piacenza sud;

verso A21 Torino-Piacenza-Brescia, anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la viabilità ordinaria: SP462 R verso Fiorenzuola, SS9 via Emilia in direzione Piacenza, proseguire sulla Tangenziale Sud di Piacenza ed entrare in A21 a Piacenza ovest.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa stazione in direzione Bologna, per poi immettersi in A21 verso Torino o Brescia.

Contestualmente, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

verso Milano:

per i veicoli leggeri, con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, entrare in A21 verso Brescia alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano.

In ulteriore alternativa, entrare in A1 verso Milano alla stazione di Basso Lodigiano;

per i veicoli pesanti, con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, entrare in A21 verso Brescia alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano.

Si tenga presente che, in considerazione del divieto di transito per i veicoli pesanti sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio, tali veicoli non potranno entrare in A1 verso Milano alla stazione di Basso Lodigiano;

verso Bologna, entrare alla stazione di Fiorenzuola.

Sarà chiuso, inoltre, il Ramo di allacciamento che dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia immette sulla Complanare di Piacenza, per chi proviene da Brescia ed è diretto verso Milano, di competenza della Società Autovia Padana.

In alternativa, proseguire sulla A21 verso Torino, uscire a Piacenza ovest e rientrare dalla stessa stazione verso Brescia, per poi immettersi in A1, in direzione Milano.