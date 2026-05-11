A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE COMPLANARE DI PIACENZA SUD. R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI PIACENZA SUD E IMMISSIONE A21

Roma, 11 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza sud (R49), saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 13 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 14 MAGGIO

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso la stazione di Piacenza sud e in direzione della A21 Torino-Piacenza-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Bologna verso Piacenza, anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000 e percorrere la SP462R verso Fiorenzuola e la SS9 via Emilia in direzione Piacenza.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49);

da Bologna verso Torino/Brescia, anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000, percorrere la SP462 R verso Fiorenzuola, la SS9 via Emilia, in direzione Piacenza, l’intero tracciato della Tangenziale sud di Piacenza ed entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest, verso Torino o Brescia.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Baso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi in A21 verso Torino o Brescia.

Chi è diretto verso Brescia, potrà anche percorrere la D21 Diramazione di Fiorenzuola.

Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):

-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia:

verso Milano, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano.

In ulteriore alternativa, entrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano, verso Milano.

I veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano; per tale categoria di veicoli, infatti, vige il divieto di transito sul ponte “fiume Po”, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio; di conseguenza, non è possibile entrare a Basso Lodigiano;

verso Bologna: Fiorenzuola.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 14 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 15 MAGGIO

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso la stazione di Piacenza sud e in direzione della A21 Torino-Piacenza-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Bologna verso Piacenza, anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000 e percorrere la SP462R verso Fiorenzuola e la SS9 via Emilia in direzione Piacenza.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49);

da Bologna verso Torino/Brescia, anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000, percorrere la SP462 R verso Fiorenzuola, la SS9 via Emilia in direzione Piacenza, l’intero tracciato della Tangenziale sud di Piacenza ed entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest, verso Torino o Brescia.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Baso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi in A21 verso Torino o Brescia.

Chi è diretto verso Brescia, potrà anche percorrere la D21 Diramazione di Fiorenzuola.

Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia, per lavori di competenza Autovia Padana.

In alternativa, uscire alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), percorrere l’intero tracciato della Tangenziale sud di Piacenza ed entrare sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest;

-sarà chiusa l’entrata della stazione di Piacenza sud, in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia:

verso Milano, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano.

In ulteriore alternativa, entrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano, verso Milano.

I veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano; per tale categoria di veicoli, infatti, vige il divieto di transito sul ponte “fiume Po”, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio; di conseguenza, non è possibile entrare a Basso Lodigiano;

verso Bologna: Fiorenzuola.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 15 ALLE 5:00 DI SABATO 16 MAGGIO

Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):

-saranno chiusi, per chi proviene da Milano e da Bologna, i Rami di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia, per lavori di competenza Autovia Padana.

In alternativa, uscire alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), percorrere l’intero tracciato della Tangenziale sud di Piacenza ed entrare sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest, in direzione Brescia.